´El virus fue hecho por un humano´; Lucía Méndez

La actriz dio reconocimiento a médicos, enfermeras, policías y personal de intendencia

Notimex -

México.- La actriz mexicana Lucía Méndez, se ha enfrentado a nuevos retos a raíz del confinamiento que se vive por el COVID-19, en el que también se ha dado tiempo para personar y reflexionar acerca del virus que tiene en jaque al mundo entero.

"Este virus se ve claramente que fue hecho por un humano, no creo que haya salido así nada más de animales o algo, siento que que lo hicieron en el laboratorio, la verdad no se baja con nada", dijo en entrevista con Notimex.

Una de las preocupaciones de la guanajuatense es que no todos guardan la cuarentena que la Secretaría de Salud sugiere, y prevé un futuro incierto.

"Me preocupa que hay mucha gente que sigue afuera, o no tienen conciencia, o son suicidas y lo peor es que se llevan a muchos entre entre los pies, porque donde esto se prenda, va a llegar el momento en que no vamos a poder ni tocar una puerta", vaticinó.

Méndez tiene un profundo agradecimiento por quienes "se la están jugando cada día" y salen a trabajar para combatir a este virus.

"Felicito a todos los médicos, a las enfermeras, a todos los choferes, a los policías, a los barrenderos, a toda la gente que de verdad no puede quedarse en casa y que está trabajando para que estemos mejor. Que Dios los bendiga, sobre todos los médicos y las enfermeras, son verdaderos héroes anónimos", aseguró.

La también cantante, agregó que ha tenido grandes enseñanzas en está cuarentena: "Con todo esto estoy aprendiendo a cocinar, ya sé lavar y trapear, me la paso recogiendo trastes, cosas que no había hecho en la vida".

"Recibo las compras y desinfectó todo, terminó cansadísima, como si me hubieran apaleado, pero, creo que son grandes enseñanzas de vida", compartió con Notimex.

Finalmente, la intérprete de Corazón de piedra explicó porque ha logrado estar vigente luego de 50 años de carrera: "Trato de estar digna a mi edad, acepto mis años, pero, trato de estar delgada, de cuidarme, tengo buena genética y realmente la gente es muy maravillosa, es linda".

"Todo lo que he hecho le he puesto mucha calidad, le meto mucho cariño e inversión, cuido detalles, la gente se fija en esas cosas, si haces tu tarea bien, el público te sigue y te sigue queriendo", concluyó.