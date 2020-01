El misterioso caso en la canción ´Tusa´ de Karol G

Por: Redacción Web

Karol G se ha posicionado como una de las artistas más cotizadas del momento luego de lanzar la canción ´Tusa´ en colaboración con Nicky Minaj, pues esta rápidamente se convirtió en unas de las favoritas para bailar y cantar en cualquier ocasión.

Sin embargo, el pegajoso tema lleva un misterioso secreto consigo, ya que todo parece indicar que la producción musical esta ligada a ´La Canción´, de Bad Buny y J Balvin, como a su vez con ´China´, melodía del actual novio de la reguetonera.

No es un rumor que Anuel ya ha sido relacionado con la bebida siendo que él mismo lamenta los errores que ocasiona al estar en estado de ebriedad, uno de ellos, la infidelidad.

En la canción ´China´, el cantante revela como fue que le engañó a Karol y al mismo tiempo la ignoró por teléfono.

"Mi mujer me estaba llamando

Pero yo no contesté (Uah, baby, Sube)

Porque estaba contigo perreando

Y de ella me olvidé (Mami)

Dios mío, perdóname

No sé por qué yo le fallé (Fallé, uah)

Yo estaba en la disco perreando

Y con ella me enredé (Oh, oh, oh)"

Se puede percibir en la estrofa, mientras que en ´Tusa´, ella confiesa sospechar sus infidelidades luego de llamarlo y como antes dicho, ser mandada al buzón.

"Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón

¿Será porque con otra está

fingiendo que a otra se puede amar?"

Por su parte, dentro de la teoría se encuentra ´La Canción´, pues se afirma Karol G y J Balvin son íntimos amigos siendo ella quién le contará los momentos cuando aprendieron una canción en inglés provocando actualmente su ´depresión tonta´.

"Pensaba que te había olvida'o, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamo' bien borracho'

Que bailamo' bien borracho´"

Los artistas no han confirmado que haya un ´multiverso musical´, pero lo que los internautas dan por seguro es una historia que los ha llevado a la cima.