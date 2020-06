El 'Matador' Hernández realiza cómico cosplay de Yondu en TikTok

El exfutbolista Luis Hernández se volvió tendencia por pintarse de azul e interpretar a Yondu de 'Guardianes de la Galaxia' de TikTok

Por: Redacción Web

El exfutbolista Luis Hernández se divierte durante la cuarentena al explotar su creatividad en redes sociales, y que mejor si es en TikTok.

En el video que compartió en la popular red sociales, se ve a la esposa del "Matador" corriendo para mostrarle un meme sobre el parecido que tiene con Yondu de 'Guardianes de la Galaxia', después en otra toma se ve al exmundialista caracterizado.

Pintado de azul, el exfutbolista se dispone a bailar la canción "Come And Get Your Love", misma que es parte del soundtrack de la popular película de Marvel Studios.

Tras subir el video, El Matador y TikTok se convirtieron en trending topic en Twitter.

El clip de TikTok se viralizó rápidamente, en Twitter suma más de 695 mil reproducciones, mientras que en la app china cuenta con más de 24 mil.