El flautista Horacio Franco confirma que dio positivo al COVID-19

Tras presentarse en diversas escuelas en NY, desarrolló síntomas al regresar a México

ADN 40 -

El reconocido flautista mexicano Horacio Franco confirmó en su cuenta de Twitter que dio positivo al COVID-19, luego de presentar síntomas de una gripa leve con tos al regresar de una gira de trabajo en Nueva York.

En entrevista para adn40, dio a conocer que estuvo en Nueva York tres semanas, trabajando exhaustivamente en los que ofreció alrededor de 30 conciertos.

"Me la pasé dando conciertos en Connecticut y Nueva York y empecé a desarrollar síntomas al regresar a México y me diagnosticaron porque era una gripa con flema y con tos, me dieron antibiótico y me hice el test, porque aunque no tenía todos los síntomas, había estado en Nuevo York y eso si es un factor para ser sospechoso", dijo.