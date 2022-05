¿Eiza González y Jason Momoa son pareja?

De acuerdo con People, Eiza y Jason están saliendo, aunque no es nada serio todavía

Por: Jessica Guerra

mayo, 16, 2022 12:30

Tal parece que la actriz mexicana Eiza González no solo está teniendo éxito en Hollywood, sino también en el amor, ya que diversos medios han informado que sale con Jason Momoa, el protagonista de Aquaman.

Ante las declaraciones se considera que Eiza estaría comenzando una relación amorosa con Jason .

Esto ocurre luego de que la estrella de Aquaman anunciara su divorcio tras casi 20 años junto a la actriz 12 años mayor que él, Lisa Bonet, con quien tuvo dos hijos.

La última película donde González participó es Ambulance, en cuya alfombra roja pasó también Momoa, sin embargo, hasta ahora no han sido captados juntos.

González inició su carrera en México como protagonista en la telenovela juvenil Lola, érase una vez, alrededor de 2007. Sin embargo, no fue sino hasta 2013 cuando saltó a la fama en Estados Unidos, gracias a su participación en la serie televisiva From Dusk 'Til Dawn. Hoy en día ha destacado por su papel en películas exitosas como Godzilla vs Kong, así como Hobbs & Shaw de la saga de Fast & Furious.

(Con información de elhorizonte.mx)

