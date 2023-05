Eduin Caz se lanza al público en concierto y nadie lo atrapa

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió un accidente al lanzarse al público durante uno de sus concierto en Estados Unidos, pero sus fans no lograron atraparlo y éste cayó al suelo.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el Festival Sueños 2023, en el Sofi Stadium de Chicago, en donde también se presentaron artistas como Becky G, Ivy Queen y Arcángel.

A través de redes sociales circulan videos capturados por diferentes personas que acudieron al evento. En las imágenes se puede apreciar que el show transcurre con normalidad; no obstante, en un momento, Eduin corre hacia el público y brinca.



Tras ello, el cantante cayó al suelo, ya que sus fans no lo atraparon para después cargarlo como suele suceder en estas situaciones.

Aunque la caída fue aparatosa, el Eduin Caz se logró reincorporar al poco tiempo, incluso ayudó a una joven a que se parara porque también se había caído, después de eso la abraza y se ríe con ella por lo sucedido.

Luego de que se viralizaran los videos, las personas opinaron al respecto e indicaron que los fans no habían reaccionado a tiempo, debido a que estaban grabando y se encontraban distraídos con sus celulares.

A pesar del percance, el cantante agradeció a todas las personas que acudieron al concierto en el Sofi Stadium e incluso compartió los videos del momento en el que se lanzó al público en sus historias de Instagram.

Como era de esperarse, miles de usuarios no dudaron en burlarse de la caída de Eduin Caz.

'Eso es confiar en su público', 'Eduin siendo Eduin', 'Se pasa ni que estuviera tan livianito', 'Pobre de la gente que quedó abajo', 'Yo me hubiera quitado porque en la forma que se aventó me hubiera dejado como estampita', 'Gran salto desde la última cuerda del ring', 'No estaban preparados para sostenerlo', 'Que emoción para los qué lo pudieron agarrar', 'Si no es piscina', 'Jaja y quien lo va a agarrar si todos tienen ocupadas las manos con el cel', son algunos de los comentarios de los internautas.