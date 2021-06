Drake Bell se declara culpable de poner en peligro a un menor

El actor escuchará su sentencia el próximo 12 de julio al mediodía, en donde podría alcanzar hasta dos años de prisión

Por: Patricia Hernández Agüero

junio, 23, 2021

Por Patricia Agüero.- El actor y cantante, Jared Bell, mejor conocido como Drake Bell, se declaró culpable de difundir material dañino para menores y de intentar poner en peligro a los niños.

Fue el pasado 3 de junio que el actor conocido por su participación en exitosos programas de Nickelodeon fue detenido y llevado a una cárcel del condado de Cuyahoga, Ohio.

#ÚLTIMAHORA: Drake Bell se declara culpable de cometer abusos contra una menor de edad.



La sentencia se dará a conocer el 12 de julio. pic.twitter.com/E1T4uwvDpr — SensaCine México (@SensaCineMx) June 23, 2021

El actor logró obtener su libertad después de pagar una fianza de 2,500 dólares.

Aunque en un principio tras ser arrestado se declaró inocente, el día de hoy en la audiencia previa al juicio, el actor se declaró culpable por poner en peligro a menores por un caso que involucra a una adolescente de 15 años mientras visitaba Cleveland en el 2017.

EL CASO

La víctima de 15 años presentó una denuncia en octubre del 2018 ante el departamento de policía local en Canadá sobre un incidente que ocurrió entre ella y Bell en 2017 en un club nocturno de Cleveland en Old River Road en el distrito de East Bank of The Flats de la ciudad.

Los investigadores determinaron que la víctima de 15 años, quien dijo haber establecido una relación con Bell varios años antes, asistió a su concierto en Cleveland en diciembre de 2017.

Mientras estuvo allí, la fiscalía dijo que violó su deber de cuidado y, al hacerlo, creó un riesgo de daño para la víctima.

La oficina del fiscal dijo que la investigación también reveló que en los meses previos al concierto, Bell envió a la víctima mensajes inapropiados en las redes sociales.

SENTENCIA

El actor escuchará su sentencia el próximo 12 de julio al mediodía, en donde podría alcanzar hasta dos años de prisión y tres en libertad condicional.