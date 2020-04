Doble de Angelina Jolie se contagia de coronavirus en la cárcel

Fatemeh Khisvand, conocida en el mundo por ser la doble de Angelina Jolie contrae coronavirus en prisión

Notimex -

La celebridad Fatemeh Khisvand, quien se diera a conocer como la doble de la actriz Angelina Jolie, por su gran parecido físico a causa de cirugía plásticas, contrajo COVID-19 en una prisión de Teherán, capital de Irán, tras haber ingresado en octubre de 2019, por incitar a los jóvenes a la corrupción, entre otras prácticas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos en Irán, Fatemeh, quien se convirtió en influencer por sus similitudes con la protagonista de la cinta Maléfica, se encuentra internada en el Hospital Sina y conectada a un respirador, sin embargo, aún permanece bajo custodia del Estado.

"Ha estado detenida en Teherán desde que fue arrestada en octubre de 2019, en medio de una ofensiva nacional contra las celebridades de Instagram. Su ampliamente seguida cuenta de Instagram contenía fotos de ella en formas alteradas drásticamente, a menudo con mucho maquillaje y el vestuario de su representada (Angelina Jolie) como un zombi", describió la organización no gubernamental sobre Fatemeh.

A través de redes sociales, el Centro de Derechos Humanos compartió una publicación en la que detalla que "Sahar Tabar", como se dio a conocer en su cuenta de instagram, enfrenta cargos por llevar acabo su libertad de expresión, incitar a que los jóvenes realicen actos fuera de la razón, faltar a lo establecido como sagrado en Irán, además de obtener ingresos de manera ilícita.

Según la información difundida por la organización no gubernamental en su sitio oficial Center for Human Rights in Iran, la Organización de las Naciones Unidas instó a que a Irán liberara, de forma temporal, a presos que no hayan propugnado ni practicado la violencia (presos de conciencia), así como aquellos que tengan doble nacionalidad y extranjeros.

"Pedimos a las autoridades iraníes que aceleren la revisión independiente e imparcial de todos los casos de presunta detención arbitraria y que liberen de forma inmediata y permanente, a todas las personas que se encuentran privadas de libertad arbitrariamente", se lee en uno de los artículos compartidos por la organización de derechos humanos.