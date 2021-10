Disney retrasa estrenos de Marvel y algunas más para 2022

Malas noticias para los fans de Marvel Studios pues Disney retrasa todos los estrenos que tenía para el próximo 2022 y canceló algunos proyectos futuros

Por: Luz Camacho

octubre, 19, 2021 09:03

ESTADOS UNIDOS.- The Walt Disney Co. anunció que postergará las fechas de estreno de todos sus proyectos, especialmente los vinculados con Marvel.

Algunas películas tendrán un retraso de semanas o meses pero en algunos casos incluso serán casi un año.

El MCU y sus estrenos son un caso más complejo ya que sus películas están interconectadas entre sí, el retraso de una, supone la dilatación de las demás.

Además, el orden de lanzamiento no se puede cambiar, sumado a que no puede pasar demasiado tiempo entre una película y otra, con el fin de que los espectadores no pierdan el hilo.

Considerando esto, Disney decidió solo conservar las fechas de los estrenos de The Eternals y la tercera película de Tom Holland como Spider-Man.

Fechas en que quedaron los próximos estrenos de Disney y Marvel

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Retrasado del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo de 2022.

-Thor: Love and Thunder - Retrasado del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de 2022.

-Black Panther: Wakanda Forever - Retrasado del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre de 2022.

- Indiana Jones 5 - Retrasado del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

-The Marvels - Retrasado del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023

-Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Retrasado del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023

-Proyecto sin título de Marvel - Adelantado del 10 de noviembre de 2023 al 3 de noviembre de 2023.

-Proyecto sin título de Disney Live Action - 14 de julio de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de Marvel - 28 de julio de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de Marvel - 6 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de 20th Century - 20 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario.