¡Decepción total! Fans de Los Simpson solo pueden ver dos temporadas en Disney Plus

Muchos fans de Los Simpson se suscribieron a Disney Plus con la ilusión de poder todas las temporadas de la serie de la familia amarilla, pero al final solo podrán ver dos

| 17/11/2020 | ionicons-v5-c 09:31 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Disney Plus causó anoche en América Latina gran emoción por el lanzamiento de la plataforma y, entre su catálogo, se sabía que estaría la serie de Los Simpson, pero existía la duda de si estarían disponibles todos los episodios desde el primer día.

Si bien algunos fans de la popular serie de la familia amarilla ya especulaban de que no todos los capítulos aparecerían, muchos otros se afiliaron a la plataforma con la esperanza de que sí estuvieran y, para su desgracia, la desilusión fue mayúscula porque solo podrán ver las dos últimas temporadas y no las 30 completas.

Además de las dos temporadas completas, la 29 y 30, se podrá ver Los Simpson: La Película y dos cortos protagonizados por Maggie.

A través de redes sociales los usuarios expresaron sentirse engañados y decepcionados:

En Disney Plus no están las temporadas viejas de los Simpson. Exijo venganza, quiero venganza! pic.twitter.com/EC1zrChPX2 — Rejected (@MeHacesPalta) November 17, 2020

Toda Latinoamérica al ver que Disney Plus solo tiene las temporadas 29 y 30 de los Simpson pic.twitter.com/4LvLkwUJSk — Chivo berrinches (@eddieconc) November 17, 2020

Cuando te dicen que los Simpson van a estar en Disney plus pero solo tienen dos temporadas pic.twitter.com/DuQdyZNQuM — Memito Mejorado 2.0 ?? (@MemitoMejorado) November 17, 2020

Todos los que contrataron Disney Plus por un año, sólo para ver a los Simpson y les dan sólo 2 temporadas de las nuevas, la 29 y la 30. pic.twitter.com/298WNVK7OE — ?????? *????. ????????* ?? (@rubinol_cr) November 17, 2020

Disney solo subió las temporadas 29 y 30 de los Simpsons



Yo: pic.twitter.com/FS2hWJdrSZ — Esteban Fulanito ???? (@EstebanFulanito) November 17, 2020

#DisneyPlus solo subió las temporadas 29 y 30 de Los Simpson. ???? pic.twitter.com/gNuLno54PM — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) November 17, 2020

Cuando Disney Plus solo tiene disponibles dos temporadas de los Simpson en Latinoamérica pero tú no tienes nada que temer. pic.twitter.com/wiN4IQQWAc — El Profesor Holocausto (@josharellano) November 17, 2020

¿Por qué no están todas las temporadas disponibles?

Anteriormente, Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latinoamérica, ya había informado que Disney Plus no contaría con todos las temporadas de la popular serie.

“Va a haber algunas temporadas de Los Simpson en la plataforma de Disney, pero para Fox la serie es su columna vertebral y tiene un contenido más irreverente y controversial. Estamos definiendo cuál va a ser el destino de ciertos contenidos como Los Simpson u otros de una plataforma como Star. Hay muchas sorpresas y anuncios”, reveló.

Sin embargo, comentó que Disney lanzará en 2021 su otra plataforma de streaming, Star, donde se podrá ver todo el contenido que es considerado más controversial y no precisamente para toda la familia, entre ellos Los Simpson.