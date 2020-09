¡Es hoy, es hoy! Toda la música de RBD llega a las plataformas digitales

Los fans de RBD tenían tiempo quejándose de que la música de la famosa agrupación no se encontrara en las plataformas digitales por lo que la noticia les cayó como bálsamo en medio de la situación que se vive por la pandemia de Covid-19

| 03/09/2020 | ionicons-v5-c 11:32 | Luz Camacho |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- ¡Es hoy, es hoy! Este jueves 3 de septiembre es un día muy importante para los fans de RBD pues todas las canciones de la icónica agrupación creada dentro de la telenovela juvenil Rebelde estará disponible en plataformas digitales.

A través de las redes sociales de RBD han estado publicando videos donde anuncian que a partir de hoy la música de la banda regresa.

Por su parte Spotify México y a nivel internacional confirmó que la discografía de RBD se podría escuchar en su plataforma digital.

"La espera terminó. Este 3 de septiembre RBD llega a Spotify. Yo digo R. Tú dices? #RBDenSpotify", dio a conocer la cuenta de Twitter.

Tú dices BD, RBD, RBD ????.

¡La música está de vuelta! https://t.co/lkspHYLZPU — RBD Oficial (@RBD_oficial) August 28, 2020

Además, durante la semana, Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher von Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni han estado realizado una especie de cuenta regresiva en el Twitter de Spotify donde agradecen a sus seguidores el luchar por tener sus canciones en esta plataforma.

Cabe recordar que los fans de RBD tenían tiempo quejándose de que la música de la famosa agrupación mexicana no se encontrara en las plataformas digitales por lo que la noticia les cae como bálsamo en medio de la situación que se vive por la pandemia de Covid-19.

La música será lanzada a partir del jueves 3 de septiembre de 2020 a las 7 de la noche hora de México en lugares como Los Ángeles, Colombia, Miami, Brasil y España, con su respectivo horario.

¿Alistan reencuentro?

A pesar de que no se confirmado el "reencuentro" de RBD, lo que sí es que Christopher Uckermann dijo en un video: "Nunca sabes qué pasa en estos tiempos. Hay que esperar los milagros de la vida. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Contento con todo lo que se viene, hay que pedirle al Universo todo lo que queremos", contestó ante los cuestionamientos sobre si regresará el grupo.

Las expectativas de que algo relacionado a RBD suceda aumentaron luego de que Christian Chávez durante una transmisión en vivo le pidiera a sus fans que se registraran en una nueva página llamada RB2, a través de la cual recibirán sorpresas muy pronto.

"Yo ya les dije que vayan a la página de RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber", dijo.

Y emocionó todavía más a las fans al decir lo siguiente: "Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo... Regresa la música, pero no solamente regresa la mpusica, ya después les daremos una sorpresa".

En el sitio web al que invitó Christian a registrarse tiene temporizador de cuenta atras con la fecha del próximo 4 de octubre, cuando se celebra el Día Mundial de RBD.