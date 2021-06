Diego Boneta, Demián Bichir y Mariana Treviño llegan a Paramount Plus

Por: EFE

mayo, 27, 2021

La plataforma por "streaming" Paramount Plus anunció las producciones originales locales que formarán parte de su catálogo a partir del tercer trimestre del año, en la que destacan artistas mexicanos como Diego Boneta, Demián Bichir y Mariana Treviño.

"La gran ola" y "At Midnight" serán las dos producciones con las que Diego Boneta, actor de "Luis Miguel, la serie" (2018), participará para la plataforma que llegó a Latinoamérica el pasado marzo.

La primera, es una serie biográfica basada en la vida del surfista mexicano Carlos "Coco" Nogales, considerado uno de los mejores en el mundo, en la que Boneta encarnará sus duros comienzos en la Ciudad de México, hasta sus días de fama y gloria.

Mientras que en la película "At Midnight", Boneta será el protagonista de una comedia romántica en la que dos jóvenes deciden no enamorarse.

El filme está producido por Three Amigos, de Boneta, junto con Fred Berger ("La La Land", 2016) y Teorema, la empresa de Michel Franco ("Nuevo orden", 2020) y Eréndira Núñez Larios, entre otros.

La lista de próximos estrenos asciende a los 20 títulos entre los que también se suma Bichir ("Godzilla vs. Kong", 2021) como productor y director en "JG Ballar Adaptation", una serie escrita por el periodista mexicano Juan Villoro.

Esta sigue la historia de amor de Ted y Alice mientras retrata la violencia y peligro que afrontan los periodistas día a día al cubrir la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos.

La lista también contiene la serie "Cecilia", protagonizada por Treviño ("Club de Cuervos", 2015) y "Dr. Ballí", una serie documental realizada por el periodista y documentalista Diego Enrique Osorno, basada en la vida de Alfredo Ballí, un médico de Monterrey condenado por haber asesinado a su esposa.

Entre las producciones brasileñas que fueron anunciadas, se encuentra "Río Shore", que reproduce el formato de "Jersey Shore" en Estados Unidos y "Acapulco Shore" en México, así como la serie "Adriano el Emperador" y "Las seguidoras".

"Marley & Mirko" y "Manos arriba chef" serán algunas de las producciones argentinas que llegarán a la plataforma y se espera el estreno del largometraje "Nieva en Benidorm", un drama español coproducido por VIS y El Deseo, productora de Pedro Almodóvar.