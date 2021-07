Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?

Un día como hoy de 1985 se realizó el mítico concierto Live Aid, donde participaron bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento

Por: Luz Camacho

julio, 13, 2021 13:48

Este 13 de julio se cumplen 36 años del primer "Live Aid, un festival de música que dos conciertos que se llevó de forma simultanea en los estadios Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), con el fin de recaudar fondos contra el hambre en Etiopía.

El evento, organizado por el músico y actor Bob Geldof, logró reunir a muchos músicos legendarios como Queen, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, U2, Paul Young, Bryan Adams, The Beach Boys, David Bowie, Elton John, Led Zeppelin, Wham!, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Neil Young, The Who, INXS, Lionel Richie, Paul McCartney, Mick Jagger, Judas Priest, Duran Duran, Tina Turner, Bob Dylan, Billy Ocean, Keith Richards, Cliff Richard, Steve Stevens, Eric Clapton, B.B King, Santana, Billy Joel, Paul Simon, Stevie Wonder, Boy George, Madonna, entre otros.

Live Aid, que duró en total más de 16 horas, fue visto por más de 3,000 millones de personas, gracias a que fue transmitido en vivo en más de 72 países, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más vistos en el mundo.

El festival logró recaudar más de 100 millones de dólares que fueron destinados a ayudar a los pueblos hambrientos de África.

Con motivo de este memorable concierto, el 13 de julio fue declarado Día Mundial del Rock.

MOMENTOS PARA RECORDAR

A través de una encuesta musical, la actuación de Queen en el Live Aid fue elegida como el mejor concierto de rock de todos los tiempos, logrando el 79% de los votos.

Todas las bandas tenían tan solo 15 minutos para su actuación, pero eso no limitó para que Freddie Mercury y compañía se luciera tocando versiones recortadas de seis de sus mejores clásicos, los cuales fueron Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing called Love, un fragmento de We Will Rock You y We Are The Champions. La presentación finalizó con el guitarrista Brian May y el cantante interpretando la canción 'Is This the World We Created...?'.

Otro momento destacado fue la actuación de U2, cuando Bono eligió una mujer del público para bailar con ella en el escenario, pero debido a que la cantidad de gente impedía que la chica se acercara, el propio cantante bajó hasta donde se encontraba y la ayudó a salir.