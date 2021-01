¡Día del Abrazo! En época de pandemia, ¿cómo celebrarlo sin tocarnos?

Celebrar este día en plena pandemia, será complicado, pues el Covid-19 nos ha arrebatado la cercanía entre personas

| 20/01/2021 | ionicons-v5-c 21:25 | S. Rocha |

Es a partir del 21 de enero de 1986 que se celebra el Día Internacional del Abrazo, esto debido ha que tras pasar las fechas decembrinas, muchas familias regresaban a su vida diaria y se deprimían, además de ser una época donde los días son más coros, hay menos luz y son más fríos.

Sin lugar a duda, celebrar este día en plena pandemia, será complicado, pues el Covid-19 nos ha arrebatado la cercanía entre personas, el contacto físico, los besos y los “curativos” abrazos.

¿Por qué son tan importantes los abrazos?

Por si no lo sabías, los abrazos y caricias provocan la liberación de oxitocina.

Una de las funciones de esta hormona es activar las áreas del cerebro conectadas con el vínculo afectivo, es decir, permite sentir amor por el otro.

Por ello, ahora que estamos pasando por momentos difíciles ante la pandemia, la falta de vínculos afectivos provoca que las personas se sientan menos queridas.

Esto detona la depresión y la ansiedad, así como también la dificultad en la regulación de emociones.

La cercanía con las personas, incluso puede aliviar miedos, vergüenza e ira. También estimula sustancias en el cerebro como endocrinas, que generan bienestar y alivian dolor.

Aprende a vivir sin abrazos y besos… por ahora

Existe diversas muestras de cariño que puedes hacer con tus seres queridos para que no piensen que el cariño que sientes por ellos ha muerto.

- Ten claro que es una situación temporal:

Las muestras de afecto regresarán, porque son necesarias para el ser humano, céntrate por tanto en lo positivo y en que no será así para siempre.

- Aprende de otras culturas:

En Japón o Suecia el contacto físico es mucho menor que en países como el nuestro. Eso no significa que ellos no lo necesiten también. Es importante aprender de otras culturas para entender que, por mucho que no se den tantas muestras de cariño como en otros lugares, no significa que no sean capaces de relacionarse y amarse.

- Tolera la frustración:

Esto es algo progresivo, ya hemos pasado lo peor, pero debemos entender que va por fases y que es momento de hacer planes con otras personas, lo que ya es un gran avance.

Recuerda que puedes dar muestras de cariño de puertas para dentro. Es importante entender esto, especialmente por parte de los niños, a quienes se lo tendrás que explicar. Mantener la distancia social fuera de casa no significa que, dentro de ella, aquellas personas que conviven juntas no puedan darse muestras de cariño.

Pero no se te olvide...

En plena pandemia es importante no abandonar a las personas de la tercera edad, ya que de ha demostrado que son las personas más afectadas durante el aislamiento. Incluso algunos médicos han recomendado aunque sea visitarlos con frecuencia y a distancias mayores de dos metros, esto reduciría hasta riesgos de que la persona enferme y muera por alguna depresión.