Denuncian a YosStoP por el delito de pornografía infantil ante Fiscalía de la CDMX

#JusticiaParaAinara porque lo que estos tres hombres y esta "influencer" le hicieron no tiene nombre.@YosStoP ¿te acuerdas cuando divulgaste su violación, la ridiculizaste a nivel nacional y encima le pediste pruebas de su denuncia? porque nosotras NO perdonamos y NO olvidamos. pic.twitter.com/MYMWBX06if