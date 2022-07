Denuncia Verónica Bravo a BBVA: 'Me robaron todo mi dinero'

La actriz Verónica Bravo advirtió que la app de BBVA no es segura, pues tras el robo de sus celular, los ladrones se metieron sin tener sus contraseñas

Por: Luz Camacho

julio, 25, 2022 16:44

La actriz Verónica Bravo, quien interpreta a la 'teniente Ramírez' en la serie "Harina", denunció que a víctima del robo de su celular y la extracción de todo su dinero a través de la cuenta de BBVA.

Tras esa publicación, Verónica compartió un video 10 días después para hacer resonar su denuncia y advertir a sus usuarios que la aplicación de BBVA no es segura.

La actriz explicó que luego de comunicarse con el banco, le notificaron dos veces que no le iban a devolver el dinero robado.

Por último pidió a los internautas compartir el video para advertir a los usuarios de BBVA que la aplicación "no es segura, es fácil de usar, pero no es nada segura", y no sólo eso, "BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice que cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada".

Usuarios se quejan de BBVA

Tras la denuncia de Verónica Bravo en contra de BBVA, algunos usuarios de redes sociales vivieron hechos similares.