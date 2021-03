Demi Lovato revela que fue violada cuando era parte del elenco de Disney

La cantante Demi Lovato revela en su documental que reportó al atacante, pero él "nunca fue retirado de la película en la que estaba participando"

| 17/03/2021 | ionicons-v5-c 09:38 | Luz Camacho |

Estados Unidos.- La cantante Demi Lovato reveló que cuando era adolescente perdió su virginidad cuando fue violada.

La impactante declaración la realizó en la serie documental Demi Lovato: Dancing With the Devil, una producción de YouTube Originals, la cual se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió Lovato en 2018 y que le provocó daño cerebral y ceguera parcial.

Al famosa además de contar que fue agredida sexualmente por su traficante de drogas mientras tenía una sobredosis, la cantante de 'Heart Attack' narró que cuando era adolescente también sufrió una violación al perder su virginidad.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Oye, esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma'", cuenta. "Pero eso no importó -lo hizo igualmente. Lo internalicé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él", declaró la cantante.

La intérprete de 'Tell Me You Love Me' contó que tras la agresión dejó de comer y comenzó a vomitar: "Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez".

Lovato no menciona la identidad de su atacante pero cuenta que la violación ocurrió cuando ella era parte del elenco de Disney y pese a que reportó el ataque, él "nunca fue retirado de la película en la que estaba participando".

"Mi historia de #MeToo es que le digo a alguien que alguien me hizo esto y que nunca se metieron en problemas por eso", dice la también actriz.

La ex estrella de Disney Channel, que saltó a la fama con la película "Camp Rock" cuando ella tenía 15 años, afirma que, como muchas víctimas, terminó culpándose por el ataque, en su caso porque continuó saliendo con él a pesar de que nunca consintió tener relaciones sexuales con él, y que tardó mucho tiempo en aceptar que se trató de una violación.