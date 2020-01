Demi Lovato regresará a los escenarios en los Grammy 2020

Notimex -

La cantante estadounidense Demi Lovato anunció que actuará en la 62 entrega de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo en Los Ángeles, California.

Mediante sus redes sociales, la artista de 27 años publicó una fotografía en la que da a conocer que prepara su regreso a los escenarios, tras la sobredosis que sufrió en 2018.

"Les dije que la próxima vez que escucharan de mí sería cantando # GRAMMYs @recordingacademy", escribió la intérprete de Tell me you love me, Give your heart a break y This is me.

En noviembre pasado, Lovato habló sobre el proceso de aceptación física que ha enfrentado, luego del evento de sobredosis que padeció el año pasado y sus recientes fotografías sin editar, con las que busca transmitir un mensaje de amor propio.

En entrevista para la revista Teen Vogue, la intérprete de temas como Skyscraper y Warrior dijo que está agradecida "por mi fuerza y las cosas que puedo hacer con mi cuerpo. Estoy diciendo que estoy sana y acepto la forma en que mi cuerpo se encuentra ahora, sin cambiar nada".

Demi Lovato se une al elenco de artistas que actuarán en los Premios Grammy, entre los que destacan Ariana Grande, quien también es candidata a llevarse un gramófono dorado en las categorías de Mejor Pop Solo Performance y Álbum del Año.

Así como la banda estadounidense de hard rock Aerosmith, que regresará al Staples Center de Los Ángeles 30 años después, donde será honrada como la Persona del Año de MusiCares, la cantautora Billie Eilish, Lizzo, Gwen Stefani y Blake Shelton.