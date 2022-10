Del creador de 'Dahmer' llegará el caso real de 'Vigilante'

La nueva serie 'The Watcher' de Ryan Murphy está basada en la escalofriante historia de la familia Broaddus y se estrenará este 13 de octubre en Netflix.

octubre, 07, 2022 14:24

Las series o películas basadas en historias reales suelen ser un éxito y más si tienen como uno de sus creadores a Ryan Murphy conocido por su trabajo en "American Horror Story" y ahora su popularidad creció por "Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer", la cual se estrenó el pasado 21 de septiembre en Netflix y ha ganado popularidad a nivel mundial.

Al igual que "Dahmer", la serie de "The Watcher" ("Vigilante") está basada en terribles hechos que ocurrieron en Estados Unidos y que aterrorizaron a millones de personas.

La historia de "The Watcher" ("Vigilante") parece sacada de un libro de terror psicológico, pero realmente cuenta lo que vivió el matrimonio Broaddus y sus tres hijos en junio de 2014 cuando comenzaron a recibir extrañas cartas que llegaron incluso a tener mensajes amenazantes.

Los Broaddus recibían misivas firmadas por "The Watcher", alias del acosador que sirvió de inspiración a Ryan Murphy para crear la nueva serie de Netflix "Vigilante" que se estrenará el próximo 13 de octubre y es protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. Se espera que sea igual o más exitosa que "Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer".

La casa que provocó terror al matrimonio Broaddus se encuentra ubicada en Nueva Jersey y se construyó en 1905. María y Derek compraron la residencia en el barrio Westfield en 2014 por 1.3 millones de dólares y aunque parecía un sueño hecho realidad rápidamente se convirtió en una terrible pesadilla gracias a la presencia del acosador anónimo.

¿Qué decían las cartas de The Watcher?

La primera carta que recibió el matrimonio Broaddus de "El Vigilante" fue en 2014 y decía: "Soy The Watcher y he estado controlando esta casa durante las últimas dos décadas. Mi abuelo la cuidó en la década de 1920 y mi padre lo hizo en 1960, ahora me toca a mí. ¿Conocen la historia de esta casa? ¿Saben lo que hay dentro de sus paredes? ¿Por qué están aquí? Yo lo averiguaré"; sin embargo, la ignoraron, pues pensaron que se trataba de una persona enferma mentalmente.

El terror comenzó adueñarse de Los Broaddus cuando las misivas de The Watcher comenzaron a ser cada vez más amenazantes y extrañas, pues el acosador aseguraba que espiaba a la familia a través de las ventanas de la residencia y que conocía los nombres de los hijos del matrimonio, además, se refería a ellos como la "sangre joven" que habitaba la casa.

"Necesitas llenar la casa de sangre joven como se lo pedí a los anteriores propietarios. Una vez conozca sus nombres los llamaré y los atraeré hacia mí", decía una de las cartas que recibieron Los Broaddus y que hace referencia a John y Andrea Woods, los antiguos dueños de la residencia ubicada en Nueva Jersey, que afirmaron haber recibido tan solo una extraña misiva pocos días antes de mudarse.

¿Quién es el "El Vigilante"?

La identidad de The Watcher sigue siendo desconocida pese a que el caso fue investigado por un agente retirado del FBI y por policías. Además, en la propiedad 657 Boulevard en Westfield se instalaron cámaras de seguridad, pero no se dio con la o el responsable de acosar a la familia.

Algunos vecinos de Westfield creían que "El Vigilante" era una anciana de aproximadamente 90 años de edad que vivía con sus hijos de 60 años; sin embargo, esto no fue comprobado nunca y sólo se dijo que las cartas eran enviadas desde Newark a 12 millas de distancia de la residencia de Los Broaddus.

Mala fama arruina venta

Tras la terrible experiencia que vivieron con The Watcher, el matrimonio Broaddus intentó vender la enorme casa de 364 metros cuadrados con seis habitaciones, pero esto se complicó ya que todo el mundo conocía lo que les podría pasar si decidían adquirirla.

De acuerdo con medios locales de Nueva Jersey, después de que la demanda contra Los Woods fuera desestimada en 2017, pues no hubo suficientes pruebas para asegurar que habían vendido una casa con "acosador incluido", Los Broaddus decidieron alquilar la propiedad y finalmente en 2019 lograron venderla por 959 mil dólares, un precio mucho menor de lo que les costó en 2014.

Los nuevos dueños de la propiedad son Andrew y Allison Carr, quienes no desean dar entrevistas a la prensa y hasta el momento no han denunciado sufrir hostigamiento.