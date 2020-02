Deja el Oscar una sorprendente triunfadora: Parásitos

En una edición a la que 'Joker' llegaba con 11 nominaciones y '1917', 'The Irishman' y 'Once Upon a Time... in Hollywood', con 10, del Dolby Theatre de Los Ángeles salió una sorprendente triunfadora: 'Parásitos', de Bong Joon-ho, ganadora de cuatro estatuillas, entre ellas mejor película y mejor director

Espectáculos - 10/02/2020 10:37 a.m.