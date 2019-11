Declaran José José fue envenenado por Sara Salazar

Por: Redacción





Luego de la dolorosa muerte de José José, diversas versiones salieron a la luz sobre los motivos de la muerte del cantante, ésto tras no recibir declaraciones por parte de Sarita Salazar.

Pero la revelación más impactante fue la que dio a conocer Paulina Mondragón, amiga cercana de ´El Principe de la Canción´ quien descubrió que su esposa lo envenenaba por medio de unas pastillas de dieta.

Fue durante una entrevista con la periodista de espectáculos Paty Chapoy en donde diera a conocer dicha información.

"Vino a trabajar y se fue más o menos de salud. Regresó a los tres meses, lo ayudé a bajar del coche y se me colgó, no podía caminar, traía bufanda y gorra, era 'los huesitos'; le pregunté: ´¿Qué te pasó?´, a lo que me contestó: ´Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos´. Le dije, ´¿por qué te las tomaste?´, y me respondió, ´porque Sara me dijo que gordo no vendo´, contó.

El relato se tornó más escalofriante cuando el mismo cantante mexicano le confesó que sus médicos le detectaron veneno en la sangre.

"Él estaba recuperando peso, pero un día me habló para decirme que se sentía muy mal en su casa, que se fue al hospital para una revisión.

"Le hicieron estudios de sangre y no lo dejaron ir, salió que tenía un tipo de envenenamiento y que tenían que dar parte a las autoridades", detalló Paulina explicando que José José no quería que se supiera debido a que necesitaba arreglar varias cosas, entre ellas, el divorcio con Sara Salazar.

Según la amiga del también productor musical, José Sosa decidió regresar a México tras conocer la noticia para posteriormente volver a Miami, ganar peso y negociar con su esposa.

"Estando aquí, lo llevan a una clínica, le hacen estudios de nuevo y le sale lo mismo, el envenenamiento, y le dicen que están obligados a dar parte, pero él pidió que lo dejaran arreglar su situación.

"En la plática, él aseguró: 'Me lo va a dar (el divorcio), porque a cambio le voy a dejar el departamento y no la voy a meter en la cárcel'. En el tratamiento y todo lo que conlleva, descubren que el cáncer de páncreas; fue el resultado de tantos estudios", aseguró Mondragón.