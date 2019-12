Declaran a cantante de BTS como el hombre más bello del mundo

ADN40 -

El joven y carismático Kim Seok Jin, más conocido como Jin, el "chico visual" de la agrupación BTS, se hizo con el flamante título de "el hombre más hermoso del mundo 2019".

El sitio norteamericano King Choice dedicado a las encuestas orientadas al pop surcoreano coronó al joven en cuestión como el hombre más hermoso del mundo en 2019.

Con 444 mil 448 votos, Jin se llevó el título de "Most Handsome Men in the World", ganándole a los actores Ian Somerhalder y Chris Evans, así como a su colega Kim Taehyung.

La votación del portal estuvo abierta hasta el 30 de noviembre.

Jin cumple este 4 de diciembre 27 años y desde 2013 se integró a la agrupación de K-Pop.

No es la primera vez que la estrella k-pop recibe halagos por su belleza. En 2018 fue uno de los rostros "más hermosos" elegidos por TC Candler y a comienzos de este año fue una de "las 10 celebridades mundiales con mejores proporciones faciales".

Sus compañeros de agrupación Taehyung (V) y Jungkook no podían faltar en la lista, ambos quedaron en el Top 10, ocupando el tercer y sexto lugar, respectivamente.