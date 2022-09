Deadpool regresa y junto a él Hugh Jackman como Wolverine

Video: YouTube @Ryan Reynolds

¡Ganó el cine! Ryan Reynolds confirma la fecha de estreno para Deadpool 3, pero no viene solo pues con él regresa Hugh Jackman como Wolverine

Por: Carolina Maldonado

septiembre, 27, 2022 19:51

Ryan Reynolds anunció finalmente la fecha de estreno de la tercer entrega de Deadpool, y aunque esto por si solo es una noticia, la bomba que hizo explotar de emoción a los fans, fue el regreso de Hugh Jackman como el mutante Wolverine.

Por medio de un video publicado en las redes sociales del actor, Reylods confirma, muy a su estilo, su entrada al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y junto con él, el actor australiano Hugh Jackman, con quien llevan jugando con la idea de volver a sacar sus garras desde su "retiro" del personaje en 2017 con la película "Logan".

En el metraje explica que lamenta haberse perdido el evento D23, la exposición de Disney donde comparten lo más sobresaliente de sus nuevas producciones

El video se complementa con fragmentos del actor paseando por el bosque, recostado en casa, bebiendo licor en una taza de café e incluso, redactando en una maquina de escribir con su característico traje de Deadpool.

Con el toque de humor que caracteriza al personaje, continúa relatando la importancia de trabajar duro en esta película, para dar pie a una escena donde Hugh Jackman camina por detrás de él, dirigiéndose a las escaleras.

Reynolds aprovecha para cuestionarlo acerca de la película "Hey Hugh, ¿Quieres interpretar a Wolverine una vez más?" a lo que Jackman responde de forma casual "Si, claro Ryan".

Finaliza con la conocida canción "I Will Always Love You", canción de Whitney Houston, pero con una ligera modificación en la letra, mencionando el nombre de Hugh.

Con información de elhorizonte.mx