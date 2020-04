Daymond John, de 'Shark Tank', intentó vender cubrebocas a un precio inflado

La estrella de "Shark Tank" trató de vender mascarillas N95 por un alto precio a los desesperados funcionarios de Florida que intentaban llevar el equipo de protección a los trabajadores de la salud

Por: Redacción Web

La estrella de "Shark Tank", Daymond John, se propuso vender un millón de mascarillas N95 al estado de Florida a $ 7 dólares la piezas, uno de los más altos precios que el estado había acordado pagar por el codiciado insumo, según informes de medios estadounidenses.

El costo sería tres veces más alto que el precio habitual que se paga en el mercado, que normalmente es de menos de $2 dólares por cada una.

Durante varias semanas, varias negociaciones no habían podido concretarse, y Jared Moskowitz, director del Departamento de Manejo de Emergencias de la Florida, decidió que el estado pagaría cualquier precio con tal de poder entregarle las mascarillas a los desesperados trabajadores de la salud que trabajan en la primera línea de áreas de la Florida con grandes focos de COVID-19.

"No se trataba de un desconocido, sino de Daymond John´´, dijo Moskowitz. "Me llamó y me dijo que conocía el negocio de las confecciones y que tenía conexiones con fábricas en China".

Sin embargo, en vez de firmar una orden de compra directamente con el vendedor, el estado firmó una orden el 25 de marzo con el bufete de abogados que se encargaría de manejar la transacción, Foley & Lardner.

Según el inusual acuerdo, el estado accedería a pagarle $7 millones al Shark Group, y pondría el dinero en una cuenta de garantía bloqueada que administraría la firma legal. El acuerdo también lo firmó Joe Jacquot, consejero general del gobernador Ron DeSantis, que comenzó a trabajar bajo las órdenes de DeSantis tras cuatro años como socio del bufete Foley & Lardner.

El acuerdo millonario finalmente fracasó y ahora está bajo investigación por el fabricante de mascarillas 3M, que cuenta con un equipo de abogados que planean presentar demandas en varias partes del país, así como en Canadá, para procesar los intentos de estafa y de especulación de precios por las tan esperadas mascarillas.

3M está investigando los negocios, aunque muchos de ellos, como la oferta que hizo el Shark Group a la Florida, no llegó a concretarse.

Daily News informó que trató de comunicarse el miércoles con John, pero no tuvieron éxito.

La escasez de máscaras N95 ha sido un problema constante en medio de la pandemia de coronavirus. Las máscaras se consideran el estándar de oro en protección para los trabajadores médicos de primera línea porque protegen contra las gotas en el aire.

Los hospitales y los líderes estatales que necesitan urgentemente los suministros solicitados se han visto obligados a competir entre sí y organizar operaciones de sigilo para obtener el equipo en secreto.

(Con información de Daily News y El Nuevo Herald)