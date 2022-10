David Garrett y su violín conquistan los corazones regios

Foto: Especial

El violinista maravilló y encantó a los asistentes regiomontanos en la Arena Monterrey que desde hace cuatro años no visitaba.

Por: Italia Herrera

octubre, 20, 2022 23:20

El violinista alemán David Garrett cautivó con su Tour Alive en la Arena Monterrey que desde el 2018 no visitaba.

Alive es el nombre de su álbum que lanzó durante la pandemia, en el 2020 para traer paz y esperanza a todos sus fanáticos.

Ayer por la noche miles de fanáticos tuvieron oportunidad de escuchar canciones como Viva la vida, Tarantella y Come Together de The Beatles.

El show inició a las 9:21 pm con un escenario con pantallas LED y la presencia de 5 músicos en escena. Garrett portaba un pantalón y suéter negro y una playera gris.

El violinista tocó Enter Sandman de Metallica, Hit the road Jack y el tema de la película Beauty and the Beast.

Al momento de interpretar Shallow de Lady Gaga, subió a una fanática y la sentó en un sillón. En Stayin´ Alive de Bee Gees camino entre el público, emocionó a los asistentes y permitió que se tomaran selfies con él.

En Imagine de The Beatles tocó el piano y luego el violín, los presentes encendieron las luces de los celulares para acompañar la melodía que es una de las piezas icónicas. En Come Together de The Beatles pidió al público aplaudir y estuvieron interactuando junto al artista.

Hubo un intermedio de 15 minutos y regresó para interpretar Paint it Black y al finalizar Live and Let Die recibió un peluche de la famosa farmacéutica vestido de traje.

Durante el show el violinista tocó canciones de Michael Jackson, entre ellas, Smooth Criminal y Thriller. También tocó canciones como What a Wonderful World de Louis Armstrong, Purple Ramón de Princesa y Bitter Sweet Symphony de The Verve.

El público disfrutó de un espectáculo con música clásica, rock y pop, sin duda David Garrett complació a cada presente por un viaje de música a través de los años con un repertorio de distintos géneros muy completo.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS