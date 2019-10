Dave Mustaine pone a la venta sus guitarras y equipo musical

Notimex -

El cantante y guitarrista estadounidense Dave Mustaine, líder de Megadeth, pone a la venta parte del equipo musical que lo ha acompañado en toda su trayectoria como guitarras, amplificadores, pedales y baterías.

El lote estará conformado por cerca de 150 artículos que incluye las guitarras Dean Dave Mustaine Signature Holy Grail (No. 1 de 33) 1987, una Signature Zero Korina (No. 10 de 50) y una Signature Stealth VMNT.

“Siempre he creído que cuando se trata de recuerdos con una banda, especialmente hablando de instrumentos, quiero compartirlos con la gente. Quiero que (los fans) puedan tener algo que yo tenía. Cuando muera, no quiero una guitarra en mi ataúd”.

Será a través de su propia tienda Official Dave Mustaine Reverb Shop (abrirá el 4 de noviembre), que los amantes del metal podrán adquirir los artículos del compositor y primer guitarrista de Metallica, banda de la que fue expulsado.

“Son excelentes instrumentos y representan más de 40 años de música, pero tengo más de lo que podría usar yo mismo. Le debo mucho a mis fans. Si no fuera por ellos, ni siquiera tendría todo este equipo. Prefiero devolvérselos que dejarlos reposar y acumular polvo”.

Dave Mustaine, quien evolucionó de manera favorable ante el cáncer de garganta que padece, motivo por el cual Megadeth canceló sus conciertos de 2019 desde junio pasado, regresará a los escenarios el próximo año.