'Dany' y 'Sandy' conmocionan a las redes con emotivo reencuentro

Por: Redacción





Olivia Newton-John y John Travolta, actores protagonistas de la película 'Grease' en 1978, tuvieron un emotivo reencuentro en un evento realizado en Florida.

De acuerdo con la página oficial de Newton-John, se llevó a cabo una función especial de la película en formato sing-along para que los seguidores tuvieran oportunidad de conocer a sus protagonistas e interpretar los memorables temas junto a ellos.

'Es la primera vez que nos ponemos el vestuario desde que hicimos la película', escribió Olivia Newton-John en su cuenta de Facebook.

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, la también cantante fue detectada con cáncer de mama por tercera ocasión, por lo que decidió subastar varios objetos personales, entre los que destacaban la chaqueta de cuero que utilizó para la grabación de la canción 'You´re The One That I Want'.

Posteriormente, un comprador anónimo alcanzó el precio del objeto, por lo que decidió comprarlo, sin embargo, decidió regresar la chaqueta a Olivia Newton.

'Esta chaquete te pertenece a ti y al alma colectivo de aquellos que te aman, por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítima propietaria que es usted', expresó el hombre.