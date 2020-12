Se rumora que Danna Paola ya tiene novio y es un exparticipante de La Voz México

Tras ser relacionada sentimentalmente con Sebastián Yarta, ahora aseguran que la cantante y Alex Hoyer son novios

| 01/12/2020 | ionicons-v5-c 10:58 | Luz Camacho |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Danna Paola, quien anteriormente se le relacionó sentimentalmente con Sebatián Yatra, ahora fue captada de compras con su nuevo galán, Alex Hoyer, exparticipante del reality La Voz... México.

Aunque en las imágenes la joven pareja no aparece besándose, se ve que entre ellos existe gran complicidad y cariño.

Además de acuerdo con una revista de espectáculos, una persona cercana a la cantante de 25 años confirmó que la intérprete de "No bailes Sola" está más que enamorada del también actor de 23 años. Incluso reveló que tras la fiesta de Halloween que ella ofreció, Alex se quedó a pasar la noche con Danna.

"Ella no lo hará oficial; siempre le ha gustado ser muy discreta con sus relaciones para no exponerse a las criticas de los medios ni de sus fans. Se llama Alex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien. También le ha entrado a la actuación, participó en la serie 'Kally’s Mashup' de Nickelodeon que se hizo en Argentina en 2017”, dijo la fuente.

ASÍ SE CONOCIERON

La pareja se habría conocido por un amigo en común, el productor y cantautor Saak, de 25, con quien ella ha hecho varias canciones como ‘Sodio’ y ‘Contigo’. Según cuenta la fuente, primero se hicieron buenos amigos, luego surgió el amor y entonces ella decidió darle una oportunidad.

La misma persona contó que Danna Paola y Alex Hoyer aproximadamente llevan dos o tres meses juntos, sin embargo la pandemia ha fortalecido más la relación.

"Danna está verdaderamente entusiasmada porque él es un chico muy dulce, tierno, divertido y también talentoso”, aseguró.

DEJAN ENTREVER EN REDES SOCIALES DE SU RELACIÓN

La persona cercana a la exintegrante de la serie Élite aseguró que Danna y Alex no están interesados en hacer pública su noviazgo, pero aún así, sus fans ya hicieron una página para ‘destapar’ todas las señales que ellos dan en sus redes sociales y que dejan entrever su relación.

¿QUIÉN ES ALEX HOYER?

Su nombre completo es Alexander Daniel Hoyer Hurtado, nació el 25 de julio de 1997 en Los Ángeles, California, pero desde los 3 años radicó en Monterrey, México.

Uno de sus sueños era jugar fútbol profesional, de hecho jugó en las inferiores de Tigres.

Su vida cambió de rumbo al inscribirse a al reality La Voz... México en 2014, donde Ricky Martin fue su coach, grabó un sencillo y realizó un concierto en México.

Nickelodeon de América Latina lo contactó en 2017 para dar vida a Dante, en Kally’s Mashup, que se grabó en Argentina, y donde maduró en muchos aspectos.

Alex ha lanzado temas originales como "Catching Fire," "Supergirl" y "I Promise You", y actualmente suma más de 881 millones de seguidores en Instagram.

En 2019 mantuvo una relación con la actriz Saraí Meza, a quien conoció durante el rodaje de la serie Kally's Mashup pero, luego de un tiempo, terminaron.