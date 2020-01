Danna Paola desata risas en redes al imitar a Belinda ¡Lo hace increíble!

La cantante impactó a los internautas por la increíble imitación que hizo de su colega Belinda

Notimex -

┬áTras la polémica que armó en el "reality" musical "La Academia", la cantante Danna Paola aún da de qué hablar en redes sociales: publicó un video donde imita a su colega Belinda.

Lo anterior, durante su participación en el canal de YouTube "Peluche en el estuche", de El Escorpión Dorado; en un auto en movimiento la intérprete de "Mala fama" dijo varias frases con el tono de la excoach de "La Voz".

"No, yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra", con lo que provocó las carcajadas del irreverente enmascarado; en otro momento añadió: "no soy ella ni la del ´Diario de Daniela´, no soy ella ni la de ´Rebelde´, no soy yo, no me confundan".

Asombrado, El Escorpión Dorado aseguró que "¡se tragó a Belinda! no es doblaje lo que estás haciendo"; la crítica de "La academia" continuó: "yo canto de todo, me encanta el hip hop, el Cartel de Santa, me encanta de todo, yo canto de todo".

Con esta última imitación, recordó la vez que Belinda se enojó con un participante del programa "Me pongo de pie" (2015) y las integrantes del grupo Ha*Ash por no saberse la letra de su canción.

En días recientes, tanto los seguidores de Belinda como los de Danna Paola han insistido en una supuesta rivalidad entre ellas, pero es ésta última quien asegura que no hay tal, que ellas se llevan bien y que así como la imita a ella, también se le da con Britney Spears.