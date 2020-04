Danna García dice sufrir acoso de sus vecinos por tener Covid-19

La actriz afirma que su aislamiento no lo ha pasado bien, pues en el edificio donde vive, en la Ciudad de México, ha sufrido de ataques por parte de sus vecinos

Ciudad de México.- La actriz colombiana Danna García, quien volvió a dar positivo a la prueba de COVID-19, luego de que fuera detectada con el virus hace más de cuarenta días, afirma que su aislamiento no lo ha pasado bien, pues en el edificio donde vive, en la Ciudad de México, ha sufrido de ataques por parte de sus vecinos ya que la señalan como un peligro para todos.

Durante una transmisión en vivo que sostuvo en redes sociales con la coach Gimena Liberman, reveló la situación de acoso inmobiliario: "empecé a recibir un montón de correos y mensajes de vecinos del edificio con unas palabras muy desagradables, que yo estaba poniendo en riesgo la vida de todos, que por qué no había avisado personalmente a cada uno que de nuevo tenía el COVID-19.

"Yo llegué aquí en una etapa en la que yo ya me estaba resguardando, pero no era una persona de contagio al venir aquí, pero ellos seguían exigiendo con sus presiones, con sus insultos, y comentarios muy desagradables", agregó.

Asimismo denuncia que la situación de acoso ha propiciado comportamiento discriminatorio por parte de sus vecinos: "Dijeron 'a ella que no le suban la comida, el mercado o el súper que pida', o 'ella ya no puede usar el área común'. Aquí no hay áreas comunes, ni un jardín, ni nada. Dijeron que yo era una irresponsable".

Ante esto, la protagonista de la telenovela Qué bonito amor está pensando en tomar acciones legales:

"Es muy difícil. El abogado me dice que está evaluando el tema. Él tiene la cadena de mensajes de los residentes del edificio respecto a mí".

Tras lo vivido, Danna concluye que el miedo y la desinformación traen como consecuencia que las personas actúen de esa manera.