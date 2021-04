Daniela Berriel denuncia que juez liberó a su violador y exige justicia: "No me volverán a silenciar"

El juez Víctor Manuel Nava liberó a Eduardo N porque la prueba de ADN mostró que no tuvo contacto sexual con la actriz

Ciudad de México.- En medio de lágrimas, la actriz Daniela Berriel confirmó la liberación de Eduardo N. a quien acusó de haberla violado durante un viaje a Acapulco por parte de un juez.

La decisión tomó por sorpresa no solo a la actriz y a su familia, sino también a sus abogados quienes se preparan para impugnar la resolución del juez al considerar que hay varias irregularidades, mismas que calificó de alarmantes.

De acuerdo con El Universal, el abogado de Daniela, Oscar Ramírez, explicó lo siguiente:

"En la carptea de investigación obra un dictamen que señala que Daniela había sido agredida sexualmente y en ese dictamen se conservaron muestras de líquido seminal. Sobre ese líquido seminal y la sangre que se le extrajo a Eduardo N fue que hicieron la pericial (una prueba de ADN) y esa pericial concluye que, en la comparativa genética no había material de Eduardo dentro de ese líquido seminal, pero eso no implica que él no la haya violado".

Por su parte, la actriz señaló que el poder económico y político bastó para torcer la justicia y posiblemente corromper al juez Víctor Manuel Nava.

El día de ayer un juez ordenó que se le dejara en libertad a Eduardo Ojeda, acusado de abusar sexualmente de Daniela Berriel.



Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde Daniela, padres y abogados de la víctima muestran su enojo ante esta injusticia. pic.twitter.com/i7I5rQNaLb — La Comadrita (@LaComadritaOf) April 10, 2021

Fue el pasado mes de marzo que la actriz Daniela Berriel reveló que fue víctima de violación por parte de un hombre al que identificó como Eduardo Ojeda y que el actor Gonzalo Peña fue cómplice al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y no haberlo impedido.

Fue a través de un par de videos que publicó en su cuenta de Instagram, que la actriz se armó de valor para revelar detalles de lo ocurrido el 14 de marzo del 2020, para exigir justicia porque a un año de que ocurrieron los hechos, los involucrados siguen libres y por temor a que algo le pase a su hermana, ya que Gonzalo Peña ha comenzado a enviarle mensajes.

Después de que el video de la denuncia de Daniela Berriel se viralizara, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Eduardo Ojeda.