¿Cuántas horas duermes al día? Más que la cantidad, importa la calidad

El sueño es importante para la salud en general. Cuando no se duerme lo suficiente nos podemos sentir cansados y afectar nuestro rendimiento, incluyendo la capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos

La terapeuta Sonia de Cristo explica que descansar bien, da bienestar al cuerpo humano.

"El sueño es un periodo de reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse, es como resetear al cuerpo para que empiece al día siguiente bien y al 100%".

Por el contrario, dormir mal puede tener repercusiones en el desempeño de las personas.

"Puede conllevar ansiedad, depresión, estrés, irritabilidad, cansancio, falta de energía y además podemos tener problemas en nuestro trabajo porque no nos podemos concentrar y podemos generar errores".

Antes de ir a la cama es recomendable no ingerir bebidas o alimentos que puedan acelerar el organismo.

Se recomienda una cena ligera, al menos tres horas antes.

"Yo puedo dormir ocho horas porque soy una persona adulta y se supone que tengo que dormir ocho horas, pero si no las descansé bien, si no fueron con calidad igual no va a ser un sueño reparador, pero puedo dormir 5 o 6 horas con muy buena calidad y levantarme fresca la mañana y rendir perfectamente".

Además De Cristo señala que el sueño es reparador cuando uno se despierta en la mañana fresco, descansado y lleno de energía.

Así puede saber que ese sueño fue reparador y con cantidad de horas suficientes.