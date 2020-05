Critican a Yosstop por poner en duda testimonio de víctima de violación

La famosa youtuber se convirtió en tendencia en Twitter por atacar por segunda ocasión a una adolescente víctima de violación

Por: Redacción Web

La youtuber Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como "YosStop" se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, al ser criticada y calificada de falsa feminista por desacreditar a una adolescente víctima de violación e insultarla en diversas ocasiones en uno de sus videos.

La polémica inició cuando Ainara en su cuenta de TikTok publicó unos videos explicando lo que vivió después de que en la youtuber se burlara de ella y la responsabilizara de la agresión en un video titulado "Patética Generación", el cual subió en su canal secundario JustYoss en agosto del 2018.

"De hecho, en esa parte del video dice que soy gorda y mam%$%# así y procedió a decirme que soy como de moral distraída porque ella argumentó que el video de mi violación, porque hay un video de cuando me violaron lo había hecho por tres cajetillas", contó Ainara.

Asimismo asegura que Yoseline Hoffman la llamó de manera despectiva en reiteradas ocasiones y que incluso dio a conocer su identidad, pero no el de las otras chicas con las tuvo conflicto por el cual fue publicado el video de la youtuber.

"Mi único reclamo es hacia YossTop por haberme dicho pu$%, por haberme difamado públicamente y por hacerme la vida demasiado complicada como para tener 16 años", exclamó Airana.

Ante la polémica, Yoseline Hoffman no se quedó callada y dio su postura en Twitter.

El mismo cuento de siempre, morrillas queriendo ganar fama utilizando la palabra "violación" a su favor. Es una falta de respeto para la gente que realmente vive esto. Pero con tal de tener un poco de atención no importa qué se tengan que inventar. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Hace 1 año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momento dijo que no era ella he aquí lo que puso... ahora dice que la violaron. Pendejos los que le crean, nomas quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta. pic.twitter.com/ydL7aKKkiQ — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

La polémica aumentó más al igual que las críticas hacía Yosstop por poner en duda el testimonio de la joven que dijo ser violada, la llamaron falsa feminista y le pidieron que se disculpara.

Yoss siguió sin disculparse pero compartió lo que para ella significa ser feminista, lo que le trajo más críticas.

Y para mi ser feminista jamás será defender a niñas / mujeres que hacen pendejadas. Una niña que sólo comparte fotos desnuda no es libertad sexual es pornografía infantil. Que triste que promuevan que las menores hagan ese tipo de cosas. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Al querer justificarse escribió en otro tuit que sus dichos en el video fueron una opinión respecto a una riña que tuvo Airana con otra joven, no de sobre la presunta agresión sexual que sufrió y que su conclusión siempre fue que los hombres eran los que peor habían actuado en ese caso.

Además de que mi video no es contra la chava es contra TODA la generación que está podrida alimentando esos comportamientos... con mi siguiente tweet concluyo. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Entonces YosStop pidió a la involucrada que si realmente ocurrió una violación le envíe su denuncia y ella se disculpará públicamente, algo a lo que reaccionó la involucrada, pues dijo que le enviará el documento. Sin embargo, la joven en sus historias de Instagram dijo que no tiene problema en enviarle la denuncia, pero que siente que no tiene que andarse justificando ante alguien que no sea un juez y menos a alguien que la está atacando.

Así que si REALMENTE fue una violación le pido de favor a la chava que me envíe su denuncia y con mucho gusto me disculpo públicamente, hago un nuevo video rectificando y le ayudo a quemar a sus agresores. — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020

Y al parecer esto aún no termina porque este lunes la youtuber ha estado publicando tuits donde ha tratado de desacreditar el testimonio de la joven asegurando que lo único que quiere es sumar seguidores.

La primera es lo que le mandé ayer en la noche cuando me hizo dudar de su situación, la segunda es una de las muchas conversaciones que tiene con otras niñas peleándose y buscando seguidores. Démosle lo que quiere, síganla para que deje de inventar cosas y tenga más seguidores ???? pic.twitter.com/Qzf2t6jtWk — YosS Hoffman (@YosStoP) May 18, 2020