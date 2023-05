Critican a Santa Fe Klan por fotos íntimas con Karely Ruiz

La modelo de OnlyFans Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan han causado revuelo en las redes sociales por publicar imágenes subidas de tono a sus cuentas de Instagram.

Aunque no han confirmado una relación sentimental, sus fotografías han sido cada vez muy provocativas y sugerentes, lo que ha desatado una ola de críticas por parte de los fans del cantante e internautas.

Las instantáneas que han hecho explotar a los internauta es donde aparece la pareja de famosos desnudos en la cama como si estuvieran manteniendo un encuentro íntimo.

Otra de las imágenes que ha generado una tendencia de manera negativa y que es calificada de vulgar es donde se puede ver las manos del músico tocando el busto de la influencer.

Los seguidores de Santa Fe Klan han señalado que estas publicaciones dañan su imagen y que él no necesita de este tipo de publicidad, incluso algunos hicieron referencia a la ex pareja del rapero, la modelo e influencer Maya Nazor, y su hijo en común, Luka, señalando que estas imágenes son una falta de respeto hacia ellos.

'Jamás vas a llenar el vacío que dejó Maya solo eres una más de paso', 'No había necesidad… deberías que personas más experimentadas manejen tu imagen. Estás acabando con ella. Que pena', 'Vulgares como siempre', 'Todos queríamos ver una foto de Luka hoy, no a la vulgar de Karely', 'Que paso viejo? Antes eras chévere', 'A diferencia de sus fotos con Maya, él se veía enamorado y con Karely puro deseo sexual', 'Queremos ver canciones, no eso', 'Seas mam*n no tires tu carrera, eso es puro despecho', 'En vez de estar ahí agarrándole las shishis hubieras pasado el día del niño con Luka al rato te vas a dar la arrepentida de tu vida, se me cayo un idol!', 'Él es un buen muchacho, pero esto es una vulgaridad', son algunos de las críticas que recibió el cantante.