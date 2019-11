Critican a Frida Sofía por compararse físicamente con Dua Lipa

Por: Redacción





Fue a través de una publicación en Instagram donde Frida Sofía hizo una comparación de ella con la cantante Dua Lipa.

"Ok ok ok ... alguien me dice qué pedo con esto?!?! Omg �� @dualipa y si si tengo familia perdida por ahí?! Jajaj que opinan? Nos parecemos o no?", publicó Frida Sofía en su cuenta de Instagram el pasado 19 de noviembre.

Hasta el momento, le siguen lloviendo duros comentarios, pues los internautas aseguran no tienen ningún parecido físico y que mucho menos tienen el mismo carácter y talento.

"Quisieras ser como ella", es uno de los comentarios con más likes en la publicación.

"Al chile vi la foto y en corto supe que era dua lipa �� jajaja no les encuentro parecido", "Esteeeeee noup!!! Totalmente diferente", "Ya no te endrogues amiga Te hace ver alucinaciones", fueron otros comentarios que recibió la hija de Alejandra Guzmán.