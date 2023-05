Critican a Alejandra Guzmán por foto con Silvia Pinal

Alejandra Guzmán se unió a la celebración del Día de las Madres compartiendo unas fotos con su madre Silvia Pinal.

Aunque esta publicación se concibió como un bello momento, las criticas llovieron sobre “La Guzmán” por “exhibir” el estado de salud de la primer actriz.

La situación que atraviesa Silvia Pinal se ha vuelto tema popular, pues en su última aparición en escena en la obra “Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!”, la actriz apareció en silla de ruedas, cosa que disgustó y preocupó a sus seguidores.

El gran numero de fanáticos de la Pinal mayor, han pedido que no se exponga de esta manera ante el ojo público, cosa que se dificulta teniendo en cuenta su popularidad.

Siendo el 10 de mayo una fecha para celebrar a las mamás, Alejandra Guzmán vio acertado compartir el cariño que le tiene a su madre, y capturó el momento junto a su hermano Enrique, con la leyenda “Mami #1”.

“La verdad!!.. no se vale, o que quieren demostrar?.. y es una opinión sana, no se me hace válido que la expongan, digo es la edad pero es mejor que cuiden los detalles, no se vale exponerla así!!. Con todo respeto #FamiliaPinal saludos!!!”