Creador de 'Rick & Morty' es absuelto de cargos legales

Justin Roiland, cocreador de la serie de animación 'Rick and Morty', fue absuelto de los cargos de violencia doméstica por falta de pruebas.

Por: EFE

Marzo 22, 2023, 21:54

Justin Roiland, cocreador de la serie de animación 'Rick and Morty', fue absuelto de los cargos de violencia doméstica que se le imputaban por falta de pruebas que pudieran corroborar la agresión.

Según información de medios locales, la Oficina del Fiscal del Condado de Orange anunció este miércoles que los cargos fueron desestimados al contar solamente con 'una duda razonable' en contra del creativo.

Roiland fue acusado en 2020 por un delito grave de agresión doméstica, privación de la libertad por amenaza, fraude, violencia o engaño contra una expareja con la que vivía.

Desde el anuncio de la demanda el también actor de doblaje se declaró inocente y este miércoles agradeció las deliberaciones de las autoridades.

'Sigo profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se dijeron sobre mí durante este proceso', escribió Roiland en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

El escritor también aseguró que se sentía 'decepcionado' de la cantidad de personas que lo juzgaron 'tan apresuradamente' sin conocer los hechos, basados únicamente en 'la palabra de una ex amargada' que buscaba que fuese 'cancelado'.

'Ahora que el proceso legal ha terminado, estoy decidido a salir adelante, enfocarme en mis proyectos creativos y limpiar mi buen nombre', ahondó.

Roiland es creador de la popular serie de ciencia ficción 'Rick and Morty' junto a Dan Harmon, que sigue las aventuras de un científico loco y su influenciable nieto.

La serie para adultos parodia a los icónicos personajes de la saga de películas ochenteras 'Back to the Future', y fue estrenada en 2013.

El programa cuenta con seis temporadas y ha sido galardonado con dos premios Annie, y en 2018 recibió el galardón a la mejor serie animada en los Critics Choice Awards.

Además de dicho proyecto, Roiland es creador de series como 'Solar Opposites' (2020), 'Reporters' (2007) o 'Two Girls, One Cup: The Show' (2008).