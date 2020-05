COVID-19: Zoos se reinventan y ganan dinero en redes sociales

Meet the Phoenix Zoo @BookCameo crew!



We're here to help you send messages to friends, coworkers and loved ones near and far!



Fernando: https://t.co/eN48ies3Hh

Flamingos: https://t.co/qnCNlmKHzq

Giraffe: https://t.co/gNHsed02TL



#InThisTogether #BringingTheZooToYou pic.twitter.com/Z1EBzDnIRX