¿Coquetea Lindsay Lohan con Liam Hemsworth?

Por: Redacción Web

La estrella de Mean Girls comentó en una serie de fotos que el actor Liam Hemsworth publicó en su cuenta de Instagram.

El actor, llevaba un traje de neopreno ceñido negro mientras se lanzaba a las olas en UrbnSurf y Lindsay, de 33 años, reaccionó rápidamente.

Liam, cuyo divorcio de la estrella del pop Miley Cyrus ya ha finalizado, subió las dos fotos con las palabras: "Wow, qué día épico fue este.

"¡Gran manera de terminar el año! Gracias @urbnsurf, volveré muy pronto;)".

Lindsay simplemente respondió con un Emoji de oración, aparentemente esperando que Liam nuevamente muestre su destreza deportiva.

No es la primera vez que Lindsay intenta interacción en línea con Liam, cuando el actor filmaba The Masked Singer, Lindsay comentó,"¿Por qué no nos encontramos en Sydney o Bondi?"

La noticia del divorcio de Liam y Miley, circuló por primera vez el 11 de agosto de 2019, solo ocho meses después de haberse casado.

La expareja llegó a un acuerdo y decidió "seguir adelante" de su amarga ruptura en lugar de "luchar" en el tribunal, informa TMZ.

Con la noticia de su divorcio publicado en la víspera de Navidad, quizás la actriz de Freaky Friday, Lindsay, decidió intentarlo una vez más.

Los fans no estaban muy contentos con ese intento "@lindsaylohan NOOOO vete", escribió uno de los seguidores de Liam Hemsworth. "Ambos serían el peor par de la década", dijo otro.

Algunos ponen a Lindsay contra Miley nuevamente. "Hannah Montana siempre es mejor que las chicas malas", comentó alguien. "@lindsaylohan yack !! Vete Miley es al menos mejor que tú. Al menos con talento", escribió un segundo.

Pero no todos odian a Lindsay. Algunos están impresionados de que vuelva a intentarlo después de ser rechazada la última vez. "dispara ese tiro chiicaaa", escribió un seguidor, mientras que otro simplemente la llamó "leyenda".