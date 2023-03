¡Conoce el line up del primer festival LGBT en México!

This browser does not support the video element.

México tendrá su primer festival LGBT. Love & Pride se celebrará en la Ciudad de México el 3 de junio y contará con las actuaciones de la icónica Paulina Rubio, el grupo Kabah y la renovada banda española Locomía y promete ser una celebración de la unidad, la lucha y la libertad.

Además de los artistas mencionados, también ofrecerán conciertos otros como Flor Amargo, Sophia Thompson, Paty Cantú, Zemmoa o Andrew Cassara.

'Estoy muy dichosa de presentarme este 3 de junio, me siento súper emocionada y de cantar, ya está dicho. Paulina is in the house”, dijo la cantante de himnos como 'Ni una sola palabra' o 'Yo no soy esa mujer' en un vídeo proyectado en el evento.