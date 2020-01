Conoce a todos los ganadores de los Globos de Oro 2020

Espectáculos - 06/01/2020 10:09 a.m.



CINE:

- Mejor película dramática: "1917"

- Mejor película comedia o musical: "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Mejor director: Sam Mendes ("1917")

- Mejor actriz dramática: Renée Zellweger ("Judy")

- Mejor actor dramático: Joaquin Phoenix ("Joker")

- Mejor actriz de comedia o musical: Awkwafina ("The Farewell")

- Mejor actor de comedia o musical: Taron Egerton ("Rocketman")

- Mejor actriz de reparto: Laura Dern ("Marriage Story")

- Mejor actor de reparto: Brad Pitt ("Once Upon a Time...in Hollywood")

- Mejor guion: Quentin Tarantino ("Once Upon a Time...in Hollywood")

- Mejor película en lengua extranjera (no inglesa): "Parasite" (Corea del Sur)

- Mejor película de animación: "Missing Link"

- Mejor canción original: "I'm Gonna Love me Again" ("Rocketman")

- Mejor banda sonora original: Hildur Gudnadottir ("Joker")

TELEVISIÓN:

- Mejor serie dramática: "Succession"

- Mejor serie de comedia o musical: "Fleabag"

- Mejor serie limitada o película televisiva: "Chernobyl"

- Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman ("The Crown")

- Mejor actor de serie dramática: Brian Cox ("Succession")

- Mejor actriz de una serie de comedia o musical: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

- Mejor actor una serie de comedia o musical: Ramy Youssef ("Ramy")

- Mejor actriz de una serie limitada o película televisiva: Michelle Williams ("Fosse/verdon")

- Mejor actor de una serie limitada o película televisiva: Russell Crowe ("The Loudest Voice")

- Mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada o película televisiva: Patricia Arquette ("The Act")

- Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada o película televisiva: Stellan Skarsgard ("Chernobyl").