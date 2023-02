Confirman que Bad Bunny y Kendall Jenner están saliendo

Bad Bunny y Kendall Jenner se encuentran bajo los reflectores desde la semana pasada luego de que fueran vistos besándose en un club privado de Los Ángeles, y después de eso, medios de estadounidenses los captaron en una cita doble con Hailey y Justin Bieber.

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI