Confiesa Belinda que le gustaría tener una familia y dedicarse a ella

En una entrevista para Despierta América, Belinda sorprendió con una declaración que ha dejado a muchos con ganas de saber más de su relación con Christian Nodal

| 04/09/2020 | ionicons-v5-c 10:00 | Redacción Web |

"Voy a tener que dedicarme a mi familia y a mis hijos y estar siempre con ellos. creo que soy super entregada y apasionada, el tema de familia si me gustaría estar al cien por ciento con ellos. Quiero tener hijos, que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana. No me gustaría estar de gira y (que) mis hijos (estén) solos, jamás podría permitirme eso. Dejaría por supuesto de trabajar un tiempo", dijo en la entrevista con Univisión.

Al cuestionarle por su relación con Nodal ella "saltó" en elogios para el cantante.

"Estoy feliz, estoy muy contenta y disfrutando un momento muy bonito en mi vida, estoy como una niña de 15 años, emocionada, muy alegre, ilusionada, viviendo algo muy bonito".

Además la cantante asegura que quiere hacer más proyectos al lado de su novio, pues admira mucho su talento y dice que siempre lo estará apoyando incondicionalmente.