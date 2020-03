Cómo reducir el pánico y ansiedad sobre el coronavirus, según los psicólogos

Por: Redacción Web

La Secretaría de Salud ha informado que hasta el momento se han confirmado 53 casos de COVID-19 en México.

Mientras que en el mundo la cifra de infectados llegó a 179,073, con 7,074 muertes.

A pesar de la seriedad evidente de la situación, es importante mantener la amenaza en perspectiva, se estima que solo el 2 por ciento de los que contraen coronavirus van hará morir.

En comparación, el SARS (Síndrome respiratorio agudo grave) tenía una tasa de mortalidad de más del 10 por ciento.

Autoridades internacionales también advirtieron que no hay necesidad de realizar compras de pánico como máscaras faciales, guantes de látex u otro equipo de protección extrema si se practica una buena higiene básica, como lavarse las manos regularmente y cubrirse la boca y la nariz si tose.

Por supuesto, para muchos todavía es difícil no preocuparse por lo que está sucediendo y lo que depara el futuro.

De acuerdo con el portal The Independent, el psicólogo Michael Sinclair dijo que "es comprensible que haya un nivel de preocupación. Nuestras mentes evolucionaron de los antepasados de las cavernas a la preocupación: nos centramos en la fatalidad y la tristeza, la masticamos en nuestro cerebro y aprendemos nuevas habilidades de supervivencia. Esa es nuestra mente simplemente haciendo lo que debe hacer".

Por su parte, el psicoterapeuta Silva Neves está de acuerdo, pero advierte que "el pánico también es contagioso".

Entonces, ¿qué se debe hacer si la ansiedad relacionada con la salud ha comenzado a interferir con las actividades cotidianas, si tiene dificultades para ir a trabajar o socializar en lugares concurridos por temor a contraer el coronavirus?

No siempre escuches tu mente

"Escucha lo que tu mente dice que está allí y luego mira la evidencia de lo que realmente está allí", dice el Dr. Sinclair. "Necesitamos reconocer que a menudo es una historia que nuestra mente nos está contando, no la realidad.

"Trate de hacer esto, por ejemplo, en lugar de decir 'Me voy a enfermar', diga 'Estoy pensando que me voy a enfermar' para enfatizar que esta es su mente diciéndole que no la realidad."

Neves agrega: "Tenemos control sobre cuánto pensamos al respecto. Tenemos control sobre nuestros pensamientos, aunque a veces es difícil controlarlos. Preocuparse por eso no garantizará un mejor resultado. Así que trate de asignar algo de espacio cerebral para otras cosas importantes también".

No intentes ignorar los síntomas físicos del estrés

"A veces podemos hacernos sentir mal (y como si tuviéramos algo como el coronavirus) a través del pánico y la ansiedad, esos signos; falta de aliento y aceleración del corazón ", dice el Dr. Sinclair. "Pero cuando esto sucede, en lugar de tratar de erradicar o ignorar de inmediato esos sentimientos, lo que no ayudará, les dará espacio, los describirá a medida que los experimente".

El Sr. Neves dice que en momentos de pánico deberías intentar respirar un poco; siéntate y cuenta tu respiración dentro y fuera durante 10 segundos. Entonces repite.

Mantenga un registro de sus preocupaciones

Elizabeth Turp, de la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia (BACP), dice que puede hacer algo práctico, algo que puede controlar, para ayudar a expresar la ansiedad. Ella sugiere escribir un diario o cuaderno.

"Permítete preocuparte, escríbelo en un cuaderno y luego guárdalo. Una vez que lo hayas escrito, déjalo ir", dice ella.

También puede intentar dibujar dos círculos, un círculo de control y un círculo sin influencia, y llenarlos con cosas de su vida que le preocupan. Esto te ayuda a recordar qué cosas puedes impactar y aquellas que, sin importar cuánto te preocupes, no puedes hacer nada al respecto.

Solo consume lo que puedas manejar

El Sr. Neves dice que si tiene dificultades para hacer frente, no tiene que seguir viendo noticias en vivo, tener notificaciones activadas o usar las redes sociales, sino limitar su exposición a la nueva información. "Puedes ser estricto contigo mismo, decidir solo mirar las noticias y leer una actualización sobre el virus una vez al día", dice.

"No estoy sugiriendo que [totalmente] lo ignores, es serio. Por supuesto, haga un seguimiento del desarrollo. Pero puede reducir su ansiedad reduciendo la cantidad de tiempo que piensa en ello ".

Toma algunos pasos prácticos

Además de controlar su mente, hay pasos físicos simples que puede tomar para sentirse tranquilo, como seguir los consejos de la OMS y PHE. "Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia, especialmente antes de comer. O lávese las manos con gel de alcohol. Siga el consejo médico", dice el Sr. Neves.

También recomienda cambiar los patrones de trabajo si puede sin interrupciones. Por ejemplo, intente tener grandes reuniones en línea en lugar de reunirse en grupos.

Mantente conectado a tu red de soporte

Gerard Barnes, CEO de especialistas en salud mental Smart TMS, dice que en tiempos de estrés puede ser fácil querer aislarnos (especialmente si estamos preocupados por el virus), pero es crucial mantener la interacción humana si es posible para reducir la ansiedad niveles. "Mantener conexiones fuertes lo ayudará a sentirse apoyado y rodeado de positividad y buena energía.

"También es más probable que pueda tener una conversación abierta sobre el virus con las personas cercanas a usted. Ser capaz de discutir el tema y quizás hacer bromas al respecto lo ayudará a sentirse más cómodo y a superar cualquier ansiedad que pueda tener. sobre la amenaza".

Evite la especulación y concéntrese en los hechos

En un mundo de noticias continuas y actualizaciones de redes sociales las 24 horas, los 7 días de la semana, puede ser fácil dejarse llevar por la especulación y la exageración. Pero el Sr. Barnes dice: "Trate de evitar quedar atrapado en la tormenta de los medios y evite leer informes especulativos excesivos. Apéguese a sitios web respetados para la salud, como el NHS, para obtener instrucciones y datos claros y simples sobre el coronavirus y cómo manejarlo".

Neves agrega: "Recuerde, no podemos detener la propagación del virus, solo la comunidad científica puede hacerlo. Pero todos podemos ayudarnos mutuamente a detener la propagación del pánico".

(Con información de The Independent)