Cómo acabar con el "pachiclón"

Emma Stone, Jennifer López, Madonna o Cameron Díaz son algunas de las famosas cuyos brazos "fitness" pueden lograrse con un buen entrenamiento deportivo o los tratamientos adecuados

23/09/2020 | - Nora Cifuentes |

La belleza fitness está cada vez más de moda y ha dado paso a un nuevo concepto de la feminidad y la estética en el cual los músculos y la apariencia atlética forman parte de una imagen física, cada vez más frecuente incluso entre celebridades de todo tipo.

Una de las partes del cuerpo por la que más destacan algunas de estas famosas son los brazos: fuertes y fibrados, y así los muestran estrellas y famosas como Madonna, Jennifer López, Emma Stone, Cameron Díaz, Elsa Pataky, o Cristina Pedroche, entre otras.

No es solo una cuestión de belleza: unos brazos fuertes pueden ayudar a realizar más fácilmente muchas tareas y a reforzar la seguridad. Pero es cierto que traen consigo un beneficio estético: el de eliminar las dichosas "alas de murciélago" o "pachiclón" como comúnmente se le conoce.

Así es como se conoce a los pliegues de piel flácida y grasa en la cara interna de los brazos a los que también se denomina "brazos de salero" o "en columpio", entre otros. Una imagen muy distinta a la de unos brazos tonificados como los de J.Lo.

ENTRENAR COMO UNA DIVA.

"Me gusta entrenar por la mañana, me relaja, me prepara para el día y me mantiene fuerte". Es una afirmación de Jennifer López en una entrevista cuyas declaraciones han recogido medios como Telva, y ponen de manifiesto el carácter "healthy", "fit" y "body positive" de la diva.

"Solía pensar que era gorda, pero ahora me siento guapa", fue otra de sus confesiones. Porque además, López disfruta de su entrenamiento: "estoy convencida de que hacer ejercicio es parte de lo que me hace tan feliz. Realmente creo que cuando te cuidas y trabajas para mantenerte sana, puedes cuidar mejor a las personas que amas", añadía.

Los brazos J.Lo siguen arrasando en sus redes sociales y dando que hablar en la prensa de belleza. Algo similar a lo que sucede con los de otras "celebrities" como Cameron Díaz.

En una entrevista para Shape, el que fue entrenador de Díaz, Teddy Bass, da algunas claves: "si quieres ganar fuerza y músculo no abuses del cardio; si quieres perder peso, altérnalo con ejercicios de fuerza". En Living Healthy, Bass añade que "a veces, los brazos necesitan más trabajo".

Por su parte, la presentadora de televisión en España Cristina Pedroche, con su propio hashtag "#PedrocheTocha", muestra en redes sociales sus rutinas de entrenamiento y los progresos que va logrando, a veces de la mano de la entrenadora e "influencer" Vikika Costa. En sus "stories" de Instagram, compartió su serie para brazos, con 6 ejercicios con 15 repeticiones.

En el caso de Emma Stone, su entrenador Jason Walsh , quien también entrena a otras estrellas como Irina Shayk o Jessica Biel, también ha utilizado Instagram para desvelar el "secreto", en este caso con una publicación de la actriz realizando un duro, pero efectivo, ejercicio conocido como "dead fit" o peso muerto".

Con este levantamiento, de acuerdo con Wals: "quemarán un montón de calorías, los músculos trabajarán de manera equilibrada y ayudarán a reforzar un adecuado patrón de movimiento".

PEQUEÑA AYUDA ESTÉTICA.

Pero a veces, cuando se trata de las alas de murciélago, se necesita un pequeño empujón más allá del ejercicio físico o la alimentación. Y es que, según Cristina Álvarez (https://www.cristinalvarez.com), experta y cofundadora de varios centros de medicina estética, "el problema con los brazos es que es una zona difícil de modelar, incluso con los cambios de peso".

Álvarez explica que "el brazo es la parte más difícil de tonificar y, aunque es más acusado en la edad adulta, a los jóvenes también les ocurre".

Por ello, sus centros ponen a disposición de sus clientes el "Tight Sculpting", un tratamiento reafirmante y remodelante a través de una técnica láser no invasiva.

En una línea similar, las clínicas Wonder (https://www.wonder.clinic) ofrecen sesiones con su sistema "Wonder Medical", basado en impulsos eléctricos y electromagnéticos y con el que, tal y como aseguran en su web, "una sola sesión equivale a varias horas de entrenamiento físico".

De acuerdo con Wonder Clinic, los tratamientos para eliminar las alas de murciélago han aumentado y, hoy por hoy, suponen un 15 % de los procedimientos estéticos, según explican.

Además, aunque sea más común en mujeres a partir de los 35-40 años, estos expertos señalan, igual que Álvarez, que "actualmente se observan igualmente en personas jóvenes". Y distinguen entre tres tipos de flacidez: leve, moderada e intensa, en función de lo visible que es y el nivel de alteración de la silueta del brazo.

Desde Wonder Clinic explican también que "la forma más efectiva de combatir los brazos flácidos es a través del ejercicio".

Pero ofrecen su tecnología porque "unas cuantas sesiones pueden ser la solución si no tienes tiempo o no te gusta practicar deporte". Y aseguran que "son de corta duración y con resultados desde el primer momento".

Por su parte, con "Tight Sculpting", de Cristina Álvarez aseguran que "se consigue en una misma sesión trabajar a un nivel profundo, reduciendo la grasa subcutánea; y a nivel superficial, regenerando el colágeno y reafirmando la piel".

Eso sí, Álvarez destaca la importancia de cuidarse y llevar también una dieta y entrenamiento saludable: "siempre insistimos a nuestros pacientes que el tratamiento deben complementarlo con una buena alimentación, incluir una rutina de ejercicios que ayuden a no volver a tener ese descolgamiento, y aplicarse de forma diaria una crema reafirmante".

