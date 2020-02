Cómics y entretenimiento geek, una Industria en Boom

Por: Redacción

Cada vez son más las marcas que se quieren asociar a la industria de los cómics y del entretenimiento geek, ya que en estos últimos años se ve que se ha convertido en una mina de oro para los principales participantes en este negocio en México y a nivel global.

Pues según los datos más recientes, durante 2018 en Estados Unidos y Canadá, principales mercados de los cómics, anualmente generan ventas por $1,100 millones de dólares, lo que representó un alza anual de 8%, según ICv2 y Comichron.

De acuerdo con analistas, los nuevos lanzamientos provocaron que la industria de los cómics, lograra "ganancias significativas".

Dentro de las películas basadas en cómics que se proyectaron en cines en 2019 fueron Avengers: Infinity War 2da parte o Avengers 4 (con una taquilla de $2,800 millones de dólares); Capitana Marvel 2 o Captain Marvel ($1,100 millones de dólares) y Spider-Man: Far From Home ($1,100 millones de dólares). Rendimientos parecidos se esperan para Birds of Pray, Wonder Woman 2 que saca este año DC Comics. Así como el impacto en la televisión con productos como el Arrow-verse, un universo creado por WB Channel que ha expandido los personajes menos conocidos de DC Comics a la pantalla chica con gran éxito.

Las dos empresas que sobresalen dentro de este sector son: Marvel de The Walt Disney Company, propiedad de WarnerMedia, que a su vez le pertenece a AT&T.

Mientras que el valor del mercado de la industria de los videojuegos en México alcanzó los $27,032 millones de pesos en 2018, lo que significó un alza de 9.1, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).

En el país uno de los principales eventos que se realizan al respecto es La Mole Convention 2020, congregación de comics, videojuegos y entretenimiento geek, la cual es la más grande de Latinoamérica

Esta se realizará en la Ciudad de México del 13 al 15 de marzo en el Centro Citibanamex.

Cada año, más de 40,000 asistentes acuden a La Mole, para encontrar las novedades de la industria.

El evento es conocido por sus invitados internacionales del cine, televisión y la novela gráfica.

Así como venta de juguetes y concurso de cosplay.

Algunos de los patrocinadores que se unen a este boom de la industria en el evento La Mole 2020 son: WB, Marvel, Xbox, DC Comics, Disney, Bandai y Panini.