Comediante Mike Salazar anuncia que tiene coronavirus

Por: Redacción Web

El comediante regiomontano, Mike Salazar, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo en la prueba de coronavirus y en un video contó a sus seguidores cómo tomó la noticia.

Dijo que comenzo a sentir algunos síntomas, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor en articulaciones, presento fiebre de 38°C, pese que al siguiente día refiere que se sintió mejor, decidió realizarse la prueba de Covid-19 por sus antecedentes de viaje por su labor como comediante.

Tras ser informado que dio positivo por coronavirus, Mike Salazar cuenta que se preocupó por su familia y que le costó unos días asimilar que tenía la enfermedad.

"No me esperaba eso, piensa uno que no le va a pasar, a nosotros no nos va a pasar, hay mucha gente que piensa que esto no nos va a llegar", dijo el comediante.

Detalló que la Secretaría de Salud de NL acudió a su hogar para realizarle las pruebas a su esposa y a sus dos hijos, el menor de 10 meses de edad.

Los resultados se los darán mañana sábado 28 de marzo y aunque el comediante cree que saldrán positivo, se dijo tranquilo porque su esposa e hijo "han estado muy bien".

"Mi esposa ha estado muy bien, si trae algunos síntomas, pero esta muy bien, tiene algo de tos, un poco de dolor de cabeza nada grave", señaló Salazar.

Mike Salazar detalló que a pesar de que tuvo lo síntomas del coronavirus dijo que ha estado peor con una gripe común y una enfermedad viral que presentó.

"Yo a pesar de que he tenido esos síntomas, me he sentido peor con otras enfermedades, he tenido derrepente una gripa que me tumba, una enfermedad viral que me dio mucha temperatura o tos o escurrimiento nasal, la verdad es que esto a pesar de que he tenido estos síntomas, no me he sentido tan mal, he estado peor.

Invitó a sus seguidores a que tomen conciencia y que hagan lo que las autoridades están indicando tan la Secretaría de Salud del estado como la Organización Mundial de la Salud.

"Confío en que Dios nos va a ayudar para salir pronto de esto, igual que todos ustedes, pero esto es muy importante que lo hagamos en conjunto y todos unidos y todos con mucha fuerza de voluntad no saliendo de casa", señaló el comediante.