Colate "se rinde" con Paulina Rubio por custodia de su hijo

La expareja de la "Chica Dorada" ha gastado cerca de medio millón de dólares en el proceso

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 14, 2021 14:00

Después de 10 años de pasar por los tribunales para pelear la custodia legal de su hijo con su expareja Paulina Rubio, el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, ha decidido abandonar la batalla legal.

Y es que además del desgaste que genera el proceso, "Colate" como es mejor conocido, ha gastado cerca de medio millón de dólares en abogados.

El español expresó en un programa de Estados Unidos, que se encuentra cansado del proceso y no quiere volver a una corte.

"Toda esta gente involucrada... es toda una industria. Yo ya no puedo más, me parece que es absurdo, súper negativo para los niños. Te hablo en general. Y por mi parte yo no quiero volver a una corte", dijo Colate a través de una videollamada.

Afirmó que la batalla legal por la custodia de Andrea Nicolás es un negocio para las personas involucradas.

"Muchas personas que hay involucradas (están) cobrando cantidades extraordinarias de dinero, a nadie le importa lo más mínimo el beneficio del niño, todo el mundo está ahí por beneficio económico o por beneficio egocéntrico o estimulación absurda", reveló el empresario español.

Colate y Paulina Rubio comenzaron la batalla legal por la custodia del menor en el 2012, el mismo año en que anunciaron su separación por motivos irreconciliables.

Nicolás Vallejo también se pronunció sobre el día que Paulina Rubio le exigió devolver al niño después de pasar unas vacaciones con él en España.

"Yo no creo que nadie puede considerar un victoria separar a su hijo de su familia, pues es algo que no entiendo", expresó Colate.

Agregó que la forma de actuar de Paulina Rubio "no va en el beneficio".

"A quien se hace daño de verdad es a los niños y los que lo van a sufrir de por vida son los niños", sentenció Colate en entrevista.

Paulina Rubio y Nicolas Vallejo-Nágera se casaron en 2007 en México.