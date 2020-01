Cindy o cuando el viaje personal de una "regia" normexicana se hace película

Espectáculos - 15/01/2020 09:31 a.m.

EFE

Se trata la "niña más fresa" (chica bien) de San Pedro Garza García, un municipio exclusivo perteneciente al área metropolitana de Monterrey, la urbe más poblada e industrial del norte de México.

En uno de sus cumpleaños, el que era novio de Cindy de toda la vida, y que era considerado por su familia como un partidazo, le pide matrimonio. Sin embargo, la protagonista rechaza este ofrecimiento.

Para evitar las presiones de padres y amigos, y buscando un nuevo enfoque a su vida, la joven sale corriendo hacia Ciudad de México, donde se aloja en la casa de una prima.

Durante su estancia citadina conoce nuevas amistades y retoma la relación con familiares con los que hacía tiempo no tenía contacto, como su prima o su abuela paterna.

Disfruta del amor, trabaja en un medio de comunicación (donde llega a ser muy valorada) y, sobre todo, vive un importante crecimiento personal, que le permite, a su regreso a su ciudad natal, ser una persona completamente nueva.

Este viaje facilitó a Cindy enfrentarse a todo aquello que le había hecho huir de Monterrey. "Volvió mucho más madura", describió Cassandra Sánchez-Navarro, la responsable de dar vida a la protagonista de la cinta.

Se trata de un personaje "mucho más valiente cuando regresó a Monterrey, convirtiéndose en una persona nueva", aseguró Giuseppe Gamba, quien interpreta a Mateo, uno de sus intereses amorosos.

Todo ello es contado en tono de humor y, a la vez que se abordan algunos de los tópicos que existen en la sociedad mexicana, como la forma de vida de los "fresas" o el tradicional "enfrentamiento" capital/provincia.

CINDY, UNA OPORTUNIDAD

La actriz mexicana Cassandra Sánchez-Navarro, de 28 años, encarna a Cindy, un personaje que, según confirmó, le llevó un tiempo prepararse.

"Nunca antes había ido a Monterrey y no sabía lo que era una regia", señaló Sánchez-Navarro en conferencia de prensa, razón por la cual no se atrevió a hacer durante el casting el acento "fresa" propio del norte de México (la actriz es de la capital federal).

Fue una de las últimas intérpretes que acudieron a las pruebas oficiales, tras pasar más de 200 actrices que querían hacer este papel.

"Para mí fue básico no juzgar al personaje", aseguró la intérprete, quien indicó: "entré con una idea de Cindy y salí con otra mucho más evolucionada".

"Cindy no es alguien que juzgue a los demás, no es racista, no es clasista", añadió Regina Blandón, otra de las actrices del trabajo, que interpreta a la prima de la protagonista.

Y, ante las preguntas de los periodistas, los participantes en la presentación de la película confirmaron que este filme ha tocado temas desde perspectivas diferentes.

Por ejemplo, "trata la equidad de género", enfatizó Martha Sosa, una de las productoras del trabajo, así como los derechos de la comunidad LGTBI+ a través de la figura de la prima de Cindy.

"Cindy la regia", que se ha rodado entre Monterrey y Ciudad de México, se estrenará en todos los cines el 24 de enero.

La primera idea de hacer esta producción cinematográfica surgió hace 10 años, cuando uno de sus productores conoció al personaje protagonista creado por Ricardo Cucamonga en sus tebeos.

Cucamonga fue conocedor de este proyecto de cine y siempre dio total libertad y confianza al equipo que lo desarrolló.