Chiste pedófilo de Ricardo O'Farrill indigna a usuarios

Por: Redacción Web

En redes sociales se hizo viral un un fragmento del show de stand-up del comediante, Ricardo O'Farrill que hizo enfurecer a cientos de usuarios.

El video difundido pertenece a uno de los shows que O´Farrill realizó en Pachuca, Hidalgo, en 2018. Dentro del especial de Stand-Up "LIVE FROM PACHUCA".

"Estaba en un parque un niño. Un niño brincando. Me le quedé viendo al niño, lo esta viendo como brincaba y se me empezó a parar... No, no es cierto es broma, es broma", dice Ricardo O´Farril al inicio.

"Es un show esto. Ya, en serio", agrega.

Y continuó: "Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. Me fijé en eso y se me empezó a parar durí.... ¡No, no es cierto", expresó en su show mientras la gente reía.

"Ese sí ya fue el último, se los juro... Ya, en serio. Me vine en el klínex, lo aventé por la ventana. Ese sí ya fue el último. Ya en serio".

"Es juego. Obviamente no estaría contando esto", aclara.

Al final, el standupero terminó el chiste diciendo: "No mames, le tengo un chingo de respeto a ese hey [el niño]. Acaba de hacer que me venga riquísimo".